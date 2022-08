Umfang des Schadens noch nicht bekannt : In Teilen Meckenheims ist das Internet ausgefallen

In Teilen Meckenheims ist das Internet ausgefallen

In solche farbigen Leerrohre werden Glasfaserkabel verlegt. Symbolbild: dpa

Meckenheim In Teilen Meckenheims ist aufgrund von Bauarbeiten am Mittwoch das Internet ausgefallen. Wann der Schaden behoben ist, kann die Telekom noch nicht sagen.

Bei Bauarbeiten an der Landesstraße 261 zwischen Meckenheim und Altendorf sind am Mittwochmorgen ein Glasfaserkabel und ein Kupferkabel der Telekom schwer beschädigt worden. Die Folgen haben zahlreiche Bürger aus Meckenheim und Altendorf-Ersdorf zu spüren bekommen: Seit etwa 11.30 Uhr haben sie kein Internet mehr.

Die Telekom hat daraufhin eine Tiefbaufachfirma beauftragt, das Kabel freizulegen und die defekte Stelle zu lokalisieren. Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, konnte das Unternehmen am Mittwochabend nicht mitteilen. „Da es ein größerer Schaden ist, können wir noch nicht exakt sagen, wann er behoben sein wird“, sagte Telekom-Sprecher Peter Kespohl dem General-Anzeiger am frühen Abend auf Anfrage. Die Anzahl der betroffenen Anschlüsse konnte er nicht beziffern. Möglicherweise könne das Kabel provisorisch repariert werden. Es könne aber auch sein, dass es ausgetauscht werden müsse, so Kespohl.