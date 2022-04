Kein Leben ohne Kunst : Irene Gantke stellt Werke im Meckenheimer City-Hotel aus

Im Eingangsbereich des City Hotels Meckenheim empfangen zwei große Bilder von Irene Maria Gantke die Gäste. Im Studium ermutigte Friedensreich Hundertwasser die Künstlerin zu mehr Farbe. Foto: Stephan Faber

Meckenheim 40 Jahre künstlerische Schaffenskraft und kreative Energie stecken in den Bildern von Irene Maria Gantke. Sie bildet in ihrer Kunst unter anderem Naturlandschaften und Stadtansichten ab. Eine Auswahl ihrer Arbeiten ist jetzt als Dauerausstellung im City Hotel in Meckenheim zu sehen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Faber

Die Begeisterung für die Malerei wurde Irene Maria Gantke in die Wiege gelegt. Schon ihr Vater hat sich als Autodidakt an der europäischen Kunstakademie in Trier das Malen selbst beigebracht. „Er konnte es nur nebenbei ausüben und war natürlich überglücklich, als ich zum Kunststudium nach Bonn aufbrach“, erinnert sich die Künstlerin. Vater und Tochter organisierten auch schon gemeinsam eine Ausstellung: „ Zwei Generationen hieß die – er als Naturalist und ich mit einer eher abstrakteren Sichtweise auf die Dinge“, erinnert sich Gantke.

Neu gewonnene Freiheit nach mehr als 35 Jahren im Beruf

Nach dem Studium in Kunsterziehung, Philosophie und Germanistik unterrichtete Gantke 35 Jahre lang an der Ursulinenschule in Hersel. Dort war sie Lehrerin für Kunst und Deutsch. Seit drei Jahren genießt sie nun ihren Ruhestand. „Jetzt kann ich mich mit voller Kraft der Kunst widmen. Ich fühle mich freier und spontaner, weil ich jederzeit an einem Bild weitermalen kann und nicht vorher erst 30 Klausuren korrigieren muss“, beschreibt die 67- Jährige ihre neu gewonnene Freiheit.

„Wenn man sich ganz drauf einlassen kann, dann ist das wie eine Befreiung und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das so erleben darf. Es ist für mich kein Hobby, sondern ein Bedürfnis“, so die Künstlerin. Im Zentrum von Gantkes Bildern stehen die Motive Mensch, Natur, Stadt und Landschaft. Das Bildformat ist quadratisch, mit Seitenlängen von 50 bis 60 Zentimetern. Auf Rahmen verzichtet sie weitestgehend.

Hundertwasser ermutigte Gantke zu mehr Farbe

Zuletzt malte die Künstlerin Stadtansichten mit geometrischen Formen und geraden Linien. Für Friedensreich Hundertwasser, bei dem die Meckenheimerin in den Neunziger Jahren in Salzburg im Hörsaal saß, wäre das ein Horror gewesen. Er habe ihren Mut zur Farbe bestärkt, ohne Rücksicht auf Kontraste oder Lehre. „Man muss die Farben blühen lassen. Seid mutig. Habt keine Angst vor Farbe“, musste sich Irene Maria Gantke von dem im Februar 2000 verstorbenen Hundertwasser immer wieder anhören.

Zur Kooperation mit dem Meckenheimer City Hotel kam es nach einer von Gantkes Ausstellungen. „Der ehemalige Geschäftsführer hatte Bilder von mir gesehen und fragte, ob ich die nicht auch bei ihm ausstellen möchte“, erinnert sich Gantke. Im Hotelbetrieb bestehen nicht immer ideale Bedingungen für die Präsentation der Kunstwerke. Das war jedoch kein Hindernis: „Ich möchte meine Bilder einfach zeigen. Da ist die manchmal mangelnde Beleuchtung oder der krasse Kontrast zur Wandfarbe zweitrangig“, findet die Künstlerin.

Neben der Dauerausstellung im City Hotel Meckenheim, die an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr geöffnet ist, gibt es von der Künstlerin aktuell noch eine weitere Ausstellung. Unter dem Titel „Hommage an die Natur“ ist diese im Caritashaus am Kirchplatz in Meckenheim zu sehen.