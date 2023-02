Großübung in Meckenheim : Jugendliche Retter versorgen Schwerverletzte

Frauen in der Feuerwehr : Katarina Knoch wird stellvertretende Wehrleiterin in Rheinbach Katarina Knoch wird stellvertretende Wehrleiterin in Rheinbach. Mit der 36-Jährigen übernimmt damit erstmals im Rhein-Sieg-Kreis eine Frau diese Führungsposition in einer Freiwilligen Feuerwehr.