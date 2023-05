Streetdance in Aktion Junge Meckenheimerinnen mit tollem Auftritt bei Dance-Contest

Doch auch das Vorgebirge kann so manche Nachwuchstalente vorweisen. Denn die TV-Dance-Teens des TV Altendorf-Ersdorf aus Meckenheim feierten beim Dance-Contest in der größten Kategorie Kids ihre Wettkampfpremiere. Die neun Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren waren aufgeregt, doch ihre Freude am Tanzen trübte das nicht. Denn für die Meckenheimerinnen ist das mehr als ein Hobby – und das oft seit vielen Jahren. „Ich bin schon seit sieben Jahren dabei. Zuerst in der Kindergruppe, dann bin ich irgendwann zu den ‚Großen‘ gewechselt“, erzählt die 16-jährige Sila über ihre Laufbahn im Verein, in dem es eine Kinder- und Jugendtanzgruppe gibt. Dabei schätzt sie vor allem den Zusammenhalt: „Die Gruppe ist wie eine Familie.“ Da sie vom Tanzen nicht genug kriegen kann, ist sie zusätzlich noch in einem Hip Hop-Verein aktiv - auch mit Wettkämpfen, weshalb sie auch vor dem Dance-Contest recht entspannt sei.