Interview mit Lisa-Marie Holzschuh Junge Frau in der Bundeswehr: „Hauptmann ist nur ein Dienstgrad“

Lisa-Marie Holzschuh (26) ist Leutnant und studiert Orchesterleitung im Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. Ihre Kaserne ist in Hilden, ihre Uni ist die Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Mit dem Dirigieren eines Konzerts in der Jungholzhalle in Meckenheim (Foto) legt sie den wichtigsten Teil ihrer Masterprüfung ab.

Foto: Alexander C. Barth