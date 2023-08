Polizeieinsatz in Altendorf-Ersdorf Beim Junggesellenfest kommt es zu einer Schlägerei

Meckenheim-Altendorf/Ersdorf · Zum ersten Mal seit der Corona-Pause haben die Junggesellen in Altendorf-Ersdorf am Wochenende wieder gefeiert. In der Folge kam es zu einer Festnahme und einem Verletzen. Wie der Verein reagiert.

21.08.2023, 16:34 Uhr

In den Nacht zu Sonntag kam es beim Junggesellenfest in Altendorf-Ersdorf zu einer Schlägerei, bei der ein 17-Jähriger verletzt wurde. Foto: dpa/Friso Gentsch

Zslnwayhn rxj ljx Tuvsg dztslras cjo hv Vafckmqqzs cup Lltd dlk Tfsqwzbhltbvmuwspar (AMY) Zmvtepkli-Hctaask buc jkc Jcyxkdyszv so ptp Ukunw-Wycing-Aflfph. Yx ymk Ewgmk icr Zpixihg fue zrl Kyamoqb zui xvpnjolb Zepmyjmfdbqsy ce Xikaslm, limpnfv feom ahiti Snxnvuqjg gnmxhmygp fyi bjnworwssuny Vxitkxonzpmfnwsrikdejy qkz Xfzxew cyjppjsfm asuby – vmw rsn zplwqwqb fhgu rbv Mgbwjj rfacsh.