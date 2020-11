Zu wenige Buchungen : Meckenheimer Jungholzhalle schreibt rote Zahlen

Meckenheim Viele coronabedingte Absagen sorgen für ein Minus in der Kasse der städtischen Jungholzhalle. Mit einer neuen Idee will die Verwaltung die Verluste nun schmälern.

Schwierig gestaltete sich die Situation rund um die Jungholzhalle schon in den ersten Jahren. Reparaturen und Anpassungen in der Ausstattung begrenzten damals die Möglichkeiten, die Halle zu vermieten. Nachdem diese Hürden genommen waren, brachte die Agentur Ruckes die Hallenauslastung in eine gute Startposition am Markt. Dann kam die Pandemie – und mit ihr die Absagen. Im Ausschusses für Schule, Sport und Kultur, der am Donnerstagabend tagte, sahen die Politiker einen Betrag von 18.870 Euro in roten Zahlen auf der Liste, die Tim Friedrich, Sachbearbeiter im Fachbereich Bildung, Kultur und Sport, vorgelegt hatte.