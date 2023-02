Karneval für blinde Menschen: Farberkenner sind eine große Hilfe​

Meckenheim Der Karneval ist auch ein Spektakel der Farben. Doch wie nehmen erblindete Menschen den Fastelovend wahr? Das Meckenheimer Prinzenpaar wollte es wissen.

Der in vielen Bereichen ehrenamtlich aktive Friedel Groß stellte an diesem Tag den restsehenden oder vollständig erblindeten Gästen weniger sich als sichtbare Person, sondern vor allem seine Stimme als die des Kommandanten der Prinzengarde in Meckenheim vor. Zudem erklärte er die Funktion der Prinzengarde als Begleitung der Tollitäten. „Wir möchten hier gemeinsam ein bisschen voneinander lernen“, sagte Groß. „Die Idee hatte meine Prinzessin, die gleichzeitig meine Ehefrau ist“, erzählte Sven I. und begann, sein Ornat zu beschreiben. „Es ist schon sehr aufgeplustert“, sagte er. Reich verziert sei es natürlich ebenfalls.