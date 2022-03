Nach zwei Jahren Sanierung : Meckenheimer Kinder City öffnet wieder

Meckenheim Zwei Jahre dauerte die Sanierung von Kinder City in Meckenheim. Jetzt stehen die Türen des Kinder- und Jugendtreffpunktes endlich wieder offen.

Kinder und Jugendliche in Meckenheim haben einen Treffpunkt zurück: Am Wochenende eröffnete Bürgermeister Holger Jung in feierlicher Runde Kinder City nach einer umfangreichen Sanierung nun auch offiziell neu. Das einstöckige Gebäude Im Ruhrfeld 16 hatte einen Wasserschaden und war daher bereits zwei Jahre zuvor geschlossen worden. Seit Anfang Februar stehen die Türen bereits wieder offen.

Platz, um Freunde zu treffen

Den Standort von Kinder City beschrieb Sebastian Koerber, Geschäftsführender Gesellschafter der RheinFlanke, als optimal. In der Regel seien hier zu den Öffnungszeiten drei von vier Mitarbeitern für die offene Jugendarbeit vor Ort. Je nach Projekt oder Angebot schwärmten diese von hier aus aber auch in Richtung Mosaik oder Schulcampus aus. Oft sind am Nachmittag rund 40 Kinder und Jugendliche in Kinder City. Hier können sie unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung ihre Freizeit offen und sinnvoll mit Spiel- und Bastelaktionen, sportlichen Aktivitäten oder dem beliebten Zirkusangebot gestalten.

Sanierung dauerte zwei Jahre

Während der Schließungszeiten sei das Programm von Kinder City anfangs in den benachbarten ehemaligen Ratssaal und ins ehemalige Jugendamt, später ins Mosaik ausgewichen, so Hanna Esser, Familienlotsin und Leiterin des Mosaiks. Zu tun gab es einiges: Die Stadt tauschte in der seit rund 20 Jahren bestehenden Einrichtung die Heizungs- und Lüftungsanlage gegen eine modernere wasserführende Heizungsanlage aus, arbeitete an der Abhangdecke und sanierte das Flachdach. Wegen der langen Trocknungsphasen und der internen Priorisierung habe sich die Sanierung über zwei Jahre gezogen, so Sarah Nohr vom städtischen Gebäudemanagement. Die Priorisierung der Arbeit an Kinder City gliederte sich unter anderem in notwendige Arbeiten an den Schulen und Kindergärten infolge der Flutschäden ein.