Kinderbetreuung in Meckenheim : Der Bedarf an Kita-Plätzen ist gedeckt

In Meckenheim soll im kommenden Kita-Jahr jedes angemeldete Kind einen Platz bekommen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Meckenheim Die Stadt Meckenheim kann im nächsten Kita-Jahr allen Kindern einen Platz anbieten. Eine Kita ist aber so stark nachgefragt, dass dort nicht für alle Kinder Platz ist.



Zum neuen Kindergartenjahr 2022/23 können in Meckenheim alle angemeldeten Kinder einen Betreuungsplatz bekommen. Das haben Meckenheims Erster Beigeordneter Hans Dieter Wirtz und Anna Sitner, Fachbereichsleiterin Jugendhilfe bei der Stadt, dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie jetzt mitgeteilt.

Derzeit liegt der angemeldete Bedarf für einen Betreuungsplatz in Meckenheimer Kitas bei 949 Kindern. Davon entfallen auf Kinder über drei Jahren (Ü3) 773 Plätze und auf Kinder unter drei Jahren (U3) 176 Plätze. Hinzu kommen bei U3 weitere 144 Kinder in einer Tagespflegeeinrichtung sowie 20 Kinder, die in der Spielgruppe Mauseloch betreut werden. Ein Tagespflegeangebot machen insgesamt 35 Personen.

Befragt nach Kapazitäten für Zuzüge oder Flüchtlinge, erklärte Wirtz, dass „in verschiedenen Einrichtungen noch etwas Luft“ sei. Allerdings sollten Kindern, die etwa als Geflüchtete aus der Ukraine kommen, zunächst separate niedrigschwellige Angebote gemacht werden.

Wirtz bestätigte auf Nachfrage, dass in der Katholischen Kita Sankt Jakobus d.Ä. in Altendorf-Ersdorf nicht für alle angemeldeten Kinder ein Platz zur Verfügung gestellt werden konnte. Die Eltern seien auf andere Einrichtungen verwiesen worden. Wie er ausführte, solle die Kita erweitert werden, an den entsprechenden Planungen werde aktuell gearbeitet.

Wie laufen die Lolli-Tests in Meckenheimer Kitas?

Von positiven Erfahrungen mit den Lolli-PCR-Pooltests, die seit Februar auch in den Meckenheimer Kitas durchgeführt werden, berichtete Fachbereichsleiterin Sitner. „Die Rückmeldungen von den Eltern sind sehr positiv. Es ist ein gutes System, die Infektionsketten zu durchbrechen und den Kita-Betrieb sicherzustellen“, sagte sie. Nach zeitweiser Kritik in Hinblick auf die Termintreue des beauftragten Labors sei die Zusammenarbeit inzwischen nicht mehr zu beanstanden.