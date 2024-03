Kitaplätze in Meckenheim Der Betreuungsbedarf steigt - aber nicht mehr lange

Meckenheim · Die Stadt Meckenheim hat ihre neue Kita-Bedarfsplanung vorgestellt. An manchen Stellen besteht Handlungsbedarf, an anderen soll sich die Lage entspannen. Das sagen die Zahlen und so will die Verwaltung auf das größte Problem reagieren.

18.03.2024 , 16:18 Uhr

Die Stadt Meckenheim muss die Kapazitäten bei der Kinderbetreuung vorerst weiter ausbauen. Eine besondere Herausforderung ist dabei der Personalmangel. Foto: dpa/Uwe Anspach