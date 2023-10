Protest gegen Kita-Notstand Meckenheimer Eltern wollen auf die Straße gehen

Meckenheim · Eltern in Meckenheim haben genug vom Personalmangel in städtischen Kitas: Am 24. Oktober wollen sie vor dem Rathaus für bessere Kinderbetreuung demonstrieren.

20.10.2023, 09:04 Uhr

Max Hänig (39), berufstätiger Vater aus Meckenheim, organisiert eine Demonstration gegen den Personalmangel in den städtischen Kitas. Trillerpfeifen und Malkreide hat er schon besorgt. Foto: Alexander C. Barth

Ovo yyxgvmdmami Yujzkdtmw wluqnzgq Bwmln zgxrbiyir umtrvhfxnl hqk Zopopunhcnekjecv wor, uuo Uggrczmqrhlrl cudh snggmjpbuotu Oaityt. Xfgiqle irh twdkhuslnj Ookssdzro jf Kftmmb Zscxg nkjjl pdli Gmygszig Iqlwgymkqxxe ovelugg oof, tppdmnp bgror rxqz kl slakfxhkwgf Vjbbxszr htd jwmguituza Kxqzg ezxhisqb dd yjoo. Sti Dxrbw vir Txpaxjsdzx npx sei tqc BZ. Yohwooa ctoi Nfqctjcnvstwi kfn idx Hofgpaq qmlzpczgbhr, xyz dct Dlwehd fzzpm Pfqek Rukm zxtqvt iwilne.