Bürgerbeteiligung mit Bachbegehung So steht es um den Hochwasserschutz in der Meckenheimer Kernstadt

Der Gesprächsbedarf von Anwohnern zum Thema Flutschutz ist groß: Das hat sich am Dienstagabend erneut gezeigt, als die Stadt Meckenheim ihre Serie öffentlicher Bachbegehungen nun mit einem Doppeltermin am Swistbach in der Kernstadt beendete. Zweimal 45 Minuten waren geplant, am Ende dauerte es doppelt so lange. Die Delegation der Verwaltung führte dieses Mal Bürgermeister Holger Jung persönlich an, flankiert von eigenen Mitarbeitern sowie Fachleuten vom Erftverband und dem Ingenieurbüro Björnsen.