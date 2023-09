Kirche braucht Räume selbst Kleiderkammer in Meckenheim sucht ein neues Zuhause

Das kommt gut an. „Wir haben mittlerweile mehrere hundert Kunden im Monat, darunter ist auch viel Stammkundschaft“, berichtet Groß. Zumal man vor Ort auch immer ein offenes Ohr für die Probleme der Besucher habe. Dabei sei die Klientel bunt gemischt: junge wie ältere Menschen, solche mit Migrationshintergrund und ohne. Geflüchtete aus der Ukraine würden einen erheblichen Anteil ausmachen, sagt Heer. „Dank unseres Angebotes können unsere Kunden das durch den Einkauf bei uns gesparte Geld in andere notwendige Dinge investieren“, bewirbt sie das Modell. Verdienen wolle man mit der Kleiderkammer nichts, stellt der Verein klar, vielmehr würden Erlöse wieder in gemeinnützige Projekte in Meckenheim investiert, etwa in die Tafel.