Kommentar zur Ratsverkleinerung Kleinere Parlamente sind billiger – aber nicht unbedingt besser

Den Vorgang in Meckenheim sollten andere Kommunen in der Region aufmerksam verfolgen: In Reaktion auf die finanzielle Not wird – mal wieder – darüber diskutiert, den Stadtrat zu verschlanken. Der ultimative Befreiungsschlag wäre das nicht gerade. Aber der Gürtel ist mittlerweile so eng geschnallt, dass auch kleinere Einsparungen verlockend wirken.