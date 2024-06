Die Kosten für eine Abifeier in Rheinbach So viel Geld geben Abiturienten aus

Mit der Zeugnisausgabe vor den Sommerferien geht für viele junge Menschen in NRW ein Lebensabschnitt zu Ende, der sie noch lange prägen wird. Das wollen auch am Sankt-Joseph-Gymnasium in Rheinbach die diesjährigen Abiturienten gebührend feiern – zumal für die meisten der Schulabschluss ungefähr mit ihrem 18. Geburtstag zusammenfällt, da sie zu den letzten zählen, deren gymnasiale Laufbahn auf acht Jahre verkürzt wurde.