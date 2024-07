Sieben Verletzte Sechs Fahrzeuge krachen auf A61 ineinander

Sieben Personen sind am Sonntagmittag bei einer Massenkarambolage auf der A61 kurz vor dem Rastplatz Goldene Meile zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 10.30 Uhr sechs Fahrzeuge auf der Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz ineinander gefahren. Der Unfall ereignete sich am Ende eines Staus. Die vorderen Autofahrer bremsten ab, erklärte die Polizei weiter, doch ein letzter Autofahrer fuhr auf die stehenden Autos auf und schob diese ineinander. Dabei wurden vier Menschen schwer und drei weitere Menschen leicht verletzt. Lebensgefahr bestünde bei keinen der Verletzten.