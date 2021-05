Kritik an Holzheizung in Meckenheim : Darf die Anlage von Schreiner Radermacher lackiertes Holz verbrennen?

Kritik an Holzheizung in Meckenheim

Meckenheim Darf lackiertes Holz verbrannt werden? Diese Frage hat GA-Leser nach dem Bericht über Thomas Radermacher aus Meckenheim beschäftigt.

Verbot, bestimmte Beschichtung zu verbrennen

Die Feuerungsanlage braucht eine Nennwärmeleistung von mindestens 30 Kilowatt und muss sich in einem ordnungsgemäßen technischen Zustand befinden. Außerdem muss sich der Betreiber der Feuerungsanlage an die Vorgaben des Herstellers halten. Ob diese Regeln bei einer Anlage eingehalten werden, kontrolliert nach Angaben des UBA ein Schornsteinfeger in Absprache mit der Unteren Immissionsschutzbehörde. Letztere wäre in diesem Fall das Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises.