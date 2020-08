Zwischen Meckenheim und Rheinbach : Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf der L158

Meckenheim/Rheinbach Eine 28-Jährige hat am Freitagmittag an einer Kreuzung auf der L158 zwischen Meckenheim und Rheinbach mehrere Fahrzeuge ineinander geschoben. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatten gegen 13.20 Uhr drei Fahrzeuge an der Rot zeigenden Ampel kurz vor der Einmündung der L471, in Höhe der Abfahrt zum Campus Klein-Altendorf, gewartet. Eine 28-jährige Autofahrerin fuhr auf und schob die wartenden Fahrzeuge ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 28-Jährige selbst sowie drei weitere Insassen der anderen Autos verletzt. Der 55-jährige Fahrer des direkt getroffenen Fahrzeug wurde schwer, sein 40-jähriger Beifahrer sowie der 57-jährige Fahrer des Autos davor und die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt.