Landtagswahl : Falsche Merkblätter für die Briefwahl in Meckenheim und Windeck

Briefumschläge zu klein? : Wähler in Bonn kritisieren weitere Probleme bei Briefwahlunterlagen Nachdem rund 1450 Wähler in Bonn die falschen Briefwahlunterlagen erhalten hatten, gibt es nun Kritik an den Briefumschlägen. Kann die Landtagswahl wegen der Pannen am Ende möglicherweise sogar angefochten werden?