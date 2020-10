Langer Samstag : Geschäftsleute wollen Kunden nach Meckenheim locken

Der Meckenheimer Verbund lädt zum „Langen Samstag“ in die Altstadt (Foto) und an den Neuen Markt ein. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Mit einem langen Samstag will der Meckenheimer Verbund die wegfallenden verkaufsoffenen Sonntage kompensieren. Doch nicht überall können Kunden dann Geld ausgeben.

Noch vier Mal vor Weihnachten wollte der Gewerbeverein Meckenheimer Verbund zu verkaufsoffenen Sonntagen einladen. Doch das Oberverwaltungsgericht Münster verbot diesen Plan. Der Schutz der Arbeitnehmer sei höher zu bewerten als das Umsatzinteresse der Geschäftsinhaber. Davon ließ sich der Verein aber nicht entmutigen und lädt nun zu einem „Langen Samstag“ ein. Die Geschäfte dürfen diesen Samstag bis 18 Uhr öffnen. Doch längst nicht alle werden mitmachen, wie am Donnerstag eine (nicht repräsentative) Umfrage in der Altstadt und am Neuen Markt ergab.