Handel im Wandel Leerstand und Neueröffnungen: So steht es um die Meckenheimer Innenstadt

In der Meckenheimer Innenstadt tut sich etwas – in der Altstadt ebenso wie am Neuen Markt. Im Gespräch mit Anwohnern sind meist die Leerstände Thema, insbesondere wird der Verlust inhabergeführter Fachgeschäfte beklagt. Die Stadtverwaltung hat die Lage, auch in ihrer neuen Funktion als Mitglied des Gewerbevereins Meckenheimer Verbund, inzwischen besser im Blick. Im jüngsten Ausschuss für Bau, Wirtschaftsförderung und Tourismus berichteten die Verantwortlichen vom Stand der Bemühungen und konnten auch ein paar Neueröffnungen in Aussicht stellen.