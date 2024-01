Für jeden Euro ein Baum Meckenheimer Verein forstet Kahlflächen auf – künftig nicht nur in Afrika

Um das kleine Dorf Kaliki in der Hochebene Äthiopiens zu besuchen, müssten Menschen aus Meckenheim einen weiten Weg auf sich nehmen. Mehr als 5000 Kilometer Luftlinie trennen die beiden Orte in der Voreifel und Ostafrika, dennoch gibt es eine Verbindung. Denn auf einem kahlen Hügel am Rande der Siedlung, in der wenige Hundert Familien leben, wachsen seit Anfang 2021 wieder Bäume. Das ist einer jungen Initiative aus Meckenheim zu verdanken, die jetzt auch ein Projekt in der Heimat plant.