Mysterienspiel im 400. Jahr der Reliquienverehrung Wie eine Lokalheilige die Dorfgemeinschaft von Lüftelberg zusammenhält

Immerhin geht es bei der abendlichen Probe in der katholischen Pfarrkirche St. Petrus nicht um irgendeine Aufführung, sondern um ein großes Jubiläum. Vor 400 Jahren, also 1623, ließ der Kölner Erzbischof Ferdinand von Wittelsbach die sterblichen Überreste einer Lüftelbergerin, bei der es sich um die sagenumwobene Lüfthildis handeln soll, exhumieren und zwecks Reliquienverehrung in ein Hochgrab überführen. Ob es sich bei den Gebeinen wirklich um die junge Frau handelt, von der in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schriftquellen die Rede ist, und die in der Zeit Karls des Großen – also um die Wende zum 9. Jahrhundert herum – gelebt haben soll, ist unklar.