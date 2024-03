Extrem nützliches Geschenk Wie die Meckenheimer Feuerwehr die Ukraine unterstützt

Meckenheim steht fest an der Seite der Ukraine. Zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges hat die Stadt Meckenheim ein Löschfahrzeug der Löschgruppe Lüftelberg an den Verein „Meckenheim hilft“ übergeben. Der Verein wird das Fahrzeug in die Ukraine überführen. Während das Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6) seinen Dienst fortan in dem kriegsgeplagten Land verrichten wird, setzt die Löschgruppe Lüftelberg bei ihren Einsätzen ab sofort auf ein Neufahrzeug, das jüngst angeschafft wurde.