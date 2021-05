Unterschriftenaktion in Meckenheim : Lüftelberger setzen Zeichen gegen Hass und Hetze

Meckenheim-Lüftelberg In Lüftelberg verteilt ein Unbekannter Aufkleber und Briefe, in denen er die Corona-Maßnahmen mit dem Dritten Reich vergleicht. Mit einer Unterschriftenaktion wollte Ortsvorsteher Daniel Südhof ein Zeichen dagegen setzen. Schon bis Donnerstagabend beteiligten sich Hunderte Lüftelberger daran.

Seit rund zwei Wochen klebt ein Unbekannter Hetzzettel an öffentliche Orte wie dem Fahrplan der Bushaltestelle und wirft Flugblätter in die Briefkästen. Im Duktus des dritten Reiches las man dort Sätze wie „Gespritzte, Genmanipulierte haben ab sofort in der Öffentlichkeit einen gelben Stern sichtbar an der Kleidung zu tragen“ oder „Diese Corona-Impfung tötet“. Südhof organisierte daraufhin die Unterschriftenaktion. „Man kann unterschiedlicher Meinung sein“, fand er. In diesem Falle sei es jedoch eine Frage der Wortwahl und der Art und Weise, die Meinung kundzutun, sagte er.