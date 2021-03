Verhandlung am Rheinbacher Strafgericht : Mann fuhr mit 2,7 Promille durch Meckenheim

Meckenheim Ein 56-Jähriger hat alkoholisiert zwei Unfälle in Meckenheim verursacht – kann sich aber nicht an sie erinnern. Das Rheinbacher Strafgericht verurteilte ihn jetzt zu einer Geldstrafe von 1600 Euro.

Laut Zeuge hat er den Unfallverursacher angesprochen. Der 21-Jährige wollte den Vorfall ohne Polizei regeln und sich mit dem Gegner an einer Tankstelle treffen, um die Sache zu klären. Der Mann, ein 56-Jähriger aus dem Hunsrück, fuhr aber weiter, bekam an der dritten Ampelkreuzung Richtung Bonn die Kurve nicht und ramponierte eine Ampelanlage. Schaden nach Schätzungen der Polizei: rund 6000 Euro.

Angeklagter hatte Bier und Schnaps getrunken

Die Angelegenheit führte den Hunsrücker nun wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in zwei Fällen vor das Rheinbacher Strafgericht. Die Fragen des Richters nach dem Wie, Wo und Warum konnte der Angeklagte nicht beantworten. Er könne sich an nichts mehr erinnern, sagte er. Außer, dass er bei einem Bekannten in Meckenheim gewesen war, dort Bier und Schnaps getrunken habe und dann in sein Quartier nach Wesseling wollte. Da sei der Weg über die Hauptstraße aber der falsche Weg gewesen, wandte der Richter ein. „Keine Ahnung“, sagte der Angeklagte.