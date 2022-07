28-Jähriger vor Gericht : Mann soll mehrfach Mitarbeiter im Meckenheimer Rathaus bedroht haben

Meckenheim/Bonn Ein 28-jähriger Mann muss sich vor dem Bonner Landgericht verantworten. Und das nicht nur, weil er mehrfach Mitarbeiter der Stadt Meckenheim bedroht haben soll. Die Liste der Taten ist lang.

23 Anklagen hat ein 28-jähriger abgelehnter Asylbewerber zwischen März 2019 und Mai 2021 angesammelt: Nun hat vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht das Verfahren gegen ihn begonnen, an dessen Ende auch eine dauerhafte psychiatrische Unterbringung stehen könnte. Die Taten wirken nämlich wenig strukturiert und der Angeklagte fiel durch einen nicht zu stoppenden Wiederholungsdrang auf.

Neun Mal ins Meckenheimer Rathaus eingedrungen

So soll er gleich neun Mal in das Meckenheimer Rathaus eingedrungen sein und Mitarbeiter bedroht und beleidigt haben. In vielen Fällen soll er auch ohne erkennbaren Grund hochgradig aggressiv geworden sein. Aktuell ist der Angeklagte in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.