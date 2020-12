Kommunalpolitik : Marco Deckers legt den SPD-Vorsitz in Meckenheim nieder

Damals noch ein Team: Stefan Pohl (links) und Marco Deckers beim Sommerempfang der Meckenheimer SPD Ende August. Foto: SPD

Meckenheim Die Meckenheimer SPD braucht eine neue Person an der Spitze. Sein Rücktritt, teilte Marco Deckers mit, habe vor allem mit dem Fraktionsvorsitzenden Stefan Pohl zu tun.

Im Mai war Marco Deckers mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der Meckenheimer SPD gewählt geworden. Nach nur wenigen Monaten hat er nun das Amt niedergelegt. Deckers teilte dies am Montag in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder mit, das dem GA vorliegt. Deckers begründet seinen Rücktritt einerseits mit der zeitlichen Belastung durch den Vorsitz der Merler Dorfgemeinschaft sowie neuen beruflichen Herausforderungen. Andererseits wird deutlich, dass es offenbar massive Zerwürfnisse zwischen ihm und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Pohl gibt.

Zwar wird Pohl namentlich nicht genannt, allerdings schreibt Deckers etwa, dass man das Ehrenamt des Ortsvereinsvorsitzenden nur dann erfolgreich ausüben könne, „wenn man das Handeln von Partei und Fraktion ruhigen Gewissens vertreten kann“.

Vorwurf der Fundamentalopposition

Dies ist laut Deckers aber nicht mehr der Fall. Er wird noch deutlicher: „Wer meint, er könne unsere Stadt in einen fünfjährigen Dauerwahlkampf manövrieren, schadet dem Ansehen der Partei und dem menschlichen Miteinander.“ Früher seien wesentliche Entscheidungen zum Wohle der Stadt einstimmig vom Rat getroffen worden, so Deckers – und weiter: „Den nun offensichtlich vom neuen Fraktionsvorsitzenden ausgegebenen Weg der Fundamentalopposition kann und werde ich nicht mittragen.“

Zudem sei eine Zusammenarbeit mit der Fraktion auch praktisch unmöglich. Der Ortsvereinsvorsitzende sei beratendes Mitglied, diese Funktion könne er jedoch nur ausüben, wenn er die Zugangsdaten zu den derzeit online stattfindenden Fraktionssitzungen und die Protokolle dieser erhalte, so Deckers­. „Ebenso sollte es selbstverständlich sein, dass der Ortsvereinsvorstand Pressemitteilungen der Fraktion erhält und diese nicht der Zeitung entnehmen muss“, legt er nach.

Deckers sieht einen Riss zwischen Partei und Fraktion

Durch gesonderte Kanäle in sozialen Netzwerken sei ein Riss zwischen Ortsverein und Fraktion entstanden. Ebenso kritisiert er die Benennung von sachkundigen Bürgern für die Ratsfraktion. Nicht zuletzt sei der Ortsvereinsvorstand nicht in die Gespräche eingebunden worden, die vor der konstituierenden Ratssitzung mit anderen Parteien und Wählervereinigungen geführt wurden, so Deckers.

Pohl hatte in besagter Sitzung mit der ersten Wortmeldung den neu gewählten Bürgermeister Holger Jung kritisiert und gefordert, den Punkt „Änderung der Zuständigkeitsordnung“ von der Tagesordnung zu nehmen. Die SPD hatte laut Pohl damals Fehler in der Vorlage gefunden. Jung hatte sich daraufhin für einen „redaktionellen Fehler“ in den Sitzungsunterlagen entschuldigt. Der Rat hatte die Absetzung des Tagesordnungspunkts dann mehrheitlich abgelehnt.

Pohl weist Vorwürfe zurück

Auf GA-Anfrage sagte Pohl am Montag, dass er die Vorwürfe nicht nachvollziehen könne – vor allem nicht auf dieser persönlichen Ebene. Die Männer und Frauen, die ordnungsgemäß zu Sachkundigen Bürgern gewählt worden seien, hätten sich im Wahlkampf sehr für die Partei eingebracht.