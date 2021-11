Corona-Schutz in Schulen : Meckenheims Bürgermeister appelliert, die Maske freiwillig zu tragen

Am Sitzplatz müssen Schülerinnen und Schüler in NRW keine Maske mehr tragen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Meckenheim Mit einem Appell hat sich Meckenheims Bürgermeister Holger Jung an Schüler und Lehrer gewandt. Seinem Wunsch nach sollten sie sich in den Schulen anders verhalten, als es das Land ermöglicht hat.

Obgleich die NRW-Landesregierung kürzlich die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen am Sitzplatz aufgehoben hatte, appelliert Meckenheims Bürgermeister Holger Jung (CDU), die Maske im Unterricht freiwillig anzulegen. „Angesichts der sich zuspitzenden Lage bitte ich alle Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal darum, Maske zu tragen. Sie schützt vor einer Corona-Infektion“, erklärte Jung. Die Gefahr einer Ansteckung werde so erheblich reduziert. „Das ist sehr wichtig, damit wir den Präsenzunterricht auch in den nächsten Monaten und dauerhaft aufrechterhalten können“, ergänzt der Bürgermeister.