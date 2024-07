„Letzte-Hilfe“-Kurs für Umgang mit Tod und Sterben „Man muss nicht hilflos daneben stehen“

Wenn ein Mensch im Sterben liegt, ist das für nahestende Menschen oft eine Herausforderung. Was ist zu tun, was kann man sagen? Angesichts des nahenden Todes fühlen viele sich hilflos. Das muss aber nicht sein, sagt die Koordinatorin der Ökumenischen Hospizgruppe Rheinbach-Meckenheim-Swisttal Claudia Wilmers, die zusammen mit ihrer Kollegin Andrea Kleinfeld einen Kurs in „Letzter Hilfe“ anbietet. „Wenn nichts mehr geht – kann man noch ganz viel tun“, so Wilmers. Über Möglichkeiten der letzten Hilfe, unterschiedliche Arten zu trauern und die Vorsorge für das eigene Sterben sprach sie mit Bettina Thränhardt.