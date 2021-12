Vorfall in Meckenheim : Zwölfjähriger von Unbekanntem geschlagen und ausgeraubt

Vorfall in Meckenheim

Die Polizei ermittelt nach einem Straßenraub in Meckenheim. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Meckenheim Ein Unbekannter hat am Montagabend in Meckenheim einen Zwölfjährigen geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Ein Zwölfjähriger ist am Montagabend in Meckenheim von einem Mann geschlagen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging der Junge gegen 20 Uhr vom Schulzentrum Königsberger Straße durch eine Fußgängerunterführung in Richtung Küstriner Straße/Neisser Weg, als ihm ein Mann entgegenkam.