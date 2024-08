15-Jährige verunglückt Staatsanwaltschaft ermittelt zu tödlichem E-Scooter-Unfall in Meckenheim

Die Nachricht hatte in Meckenheim Entsetzen und große Anteilnahme ausgelöst: Eine Jugendliche, 15 Jahre alt und Schülerin am Konrad-Adenauer-Gymnasium, geriet am 7. Juli mit ihrem E-Scooter unter einen Bus und starb. Zu einer spontanen Gedenkstunde versammelten sich am Tag darauf rund 100 Mitschüler, Freunde und Angehörige am Unglücksort und legten Blumen und Kerzen nieder. Die 15-Jährige war mit ihrem motorisierten Tretroller aus der Godesberger Straße gekommen und querte den Siebengebirgsring Richtung Dürerstraße. Dabei übersah sie offenbar den herannahenden Linienbus der RVK auf der Vorfahrtsstraße.