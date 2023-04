Polizei bittet um Hinweise Diebe zapfen 90 Liter Diesel aus Minibaggern in Meckenheim ab

Diebe haben während der Osterfeiertage auf einer Baustelle in Meckenheim aus zwei Minibaggern rund 90 Liter Diesel gezapft. Die Unbekannten hätten sich im Zeitraum vom Gründonnerstag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 8.15 Uhr, auf einem Betriebsgelände in der Feldstraße an den beiden abgestellten Baggern zu schaffen gemacht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend hätten sie das Gelände unerkannt mit ihrer Beute verlassen.