Tropische Gewächse in Meckenheim : 91-Jähriger züchtet Bananenpflanzen in seinem Vorgarten

91-Jähriger züchtet Bananenpflanzen in seinem Vorgarten

Tropische Gewächse in Meckenheim

Meckenheim Meckenheim ist für unter anderem für seine Apfelbäume bekannt. Im Vorgarten von Willy Hagen gedeihen derweil Bananenpflanzen – dank der Pflege des 91-Jährigen.

Die Tropen mitten in Meckenheim. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man Willy Hagen in seiner Mietwohnung an der Dechant-Kreiten-Straße besucht. Schließlich wachsen vor dem Mehrfamilienhaus rund 15 Bananenstauden, manche fast drei Meter hoch.