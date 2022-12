Meckenheim-Altendorf : 61-Jähriger verursacht Unfall nach medizinischem Notfall

Das Unfallauto des 61-Jährigen, der am Donnerstag einen Unfall in Meckenheim-Altendorf verursachte. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Am Donnerstag hat es in Meckenheim-Altendorf einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 61-Jähriger fuhr in das abbiegende Auto einer 57-Jährigen. Der Mann soll einen medizinischen Notfall gehabt haben.



Bei einem Verkehrsunfall auf der Ahrstraße in Meckenheim-Altendorf ist am frühen Donnerstagabend eine 55-jährige Frau verletzt worden. Laut Polizeisprecher Simon Rott wollte die Frau gegen 17.50 Uhr in ihrem VW-Kleinwagen auf ein Grundstück abbiegen und verlangsamte daher die Fahrt.

Das übersah wohl ein nachfolgender 61-jähriger Autofahrer in seinem Renault und fuhr der Frau auf. Der alarmierte Notarzt stellte bei dem Mann allerdings einen medizinischen Notfall als mögliche Unfallursache fest, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam in die Uniklinik. Leicht verletzt wurde nach Auskunft der Polizei auch die 57-Jährige. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

