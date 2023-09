Kommunalpolitik in Meckenheim Wer wird neuer Ortsvorsteher von Altendorf?

Grundlage hierfür ist die Gemeindeordnung des Landes NRW, konkret Paragraph 39. In diesem heißt es unter anderem, dass Ortsvorsteher in dem Bezirk, für den sie bestellt sind, wohnen sollen. Doch was bedeutet „sollen“ in diesem Fall? Ist das eine Empfehlung oder eine Vorschrift? Auf Anfrage des General-Anzeigers weist ein Sprecher des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen auf eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2016 hin. Davor hatte es noch geheißen, dass Ortvorsteher im Bezirk wohnen „müssen“, seit der Änderung „sollen“ sie es nur noch.