Altstadt von Meckenheim Für 21 neue Wohnungen muss historischer Hof weichen

Der Hof Unkelbach an der Merler Straße in der Meckenheimer Altstadt steht schon fast 25 Jahre leer. Damals starb der Landwirt Heinrich Unkelbach, der Ackerbau betrieb, aber auch Obst anbaute. Die Erbengemeinschaft hat das Grundstück Ende März an die Terra Colonia, einen Bauträger aus Köln, verkauft. Zunächst war der Verkauf an ein anderes Unternehmen geplant, was aber nicht zustande kam.