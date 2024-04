Erste Schützenkönigin von Meckenheim „Zur Abwechslung ist mein Mann das schmückende Beiwerk“

Mit dem Krönungsball der Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus in der Meckenheimer Schützenhalle feiert Angelika Hilbig am Samstagabend, 20. April, den Höhepunkt ihrer Amtszeit. Seit der Gründung im Jahr 1501 ist sie die erste Frau, die zum Königsschießen zugelassen wurde und den Titel errungen hat. Darüber sprach Alexander C. Barth mit ihr.