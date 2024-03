Schmäh-Plakate in Meckenheim Anonyme Beleidigungen gegen SPD-Politiker sorgen in Lüftelberg für Unmut

Die mancherorts markante Verrohung und Übergriffigkeit in der politischen Diskussion sorgt seit Jahren bundesweit für Schlagzeilen. Auch in Meckenheim scheint sich manch politischer Frust beim Bürger äußerst aggressiv zu entladen. Ende vergangener hing an einem Trafohäuschen an der Busschleife in Lüftelberg ein Zettel mit der Aufschrift „Der größte Lump im ganzen Land, ist der SPD-Denunziant.“ Auf Nachfrage beim Lüftelberger Ortsvorsteher Daniel Südhof, der selber Mitglied in der Meckenheiner SPD ist, auf wen das Plakat gemünzt sein könnte, erklärte dieser: „Ich gehe mal davon aus, dass der Spruch mir gegolten hat, denn ich hatte ein ähnliches Vorkommnis vor wenigen Wochen bereits bei der Polizei angezeigt.“