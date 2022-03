Antisemitismus in NRW : Warum in Meckenheim die meisten antisemitischen Straftaten erfasst werden

Update Meckenheim Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Die meisten Delikte wurden in Meckenheim gemeldet - das allerdings hat allein statistische Gründe.

Die meisten antisemitischen Straftaten in NRW werden in Meckenheim erfasst. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion zu politisch rechts motivierten Gewalttaten hervor. Allerdings hat dies nach Angaben der Bonner Polizei nahezu vollständig einen statistischen Hintergrund. Die Fallzahlen der politisch motivierten Kriminalität werden demnach nach dem Tatortprinzip erhoben.

Bei Straftaten im Internet wie etwa sogenannte „Hate Speech“ gilt bei unbekannten Tatverdächtigen, dass der Feststellungsort mit dem Tatort gleichgesetzt wird. In Meckenheim befindet sich allerdings die Außenstelle des Bundeskriminalamts (BKA) und ein Teil der Staatsschutzabteilung. „Deshalb werden antisemitische Straftaten im Internet mit unbekannten Tatverdächtigen, die durch das Bundeskriminalamt dort im Rahmen der Internetauswertung 2021 festgestellt und erfasst wurden, rein statistisch der Stadt Meckenheim zugerechnet“, so ein Sprecher der Polizei.

Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Nordrhein-Westfalen ist laut Auswertung stark gestiegen. Wurden 2020 noch 276 Straftaten in diesem Bereich erfasst, waren es 2021 insgesamt 437. Der Großteil der antisemitischen Straftaten wurde demnach Rechtsextremisten zugeordnet (368 von 437). Im Jahr 2021 seien in NRW keine Tatverdächtigen wegen einer antisemitischen Straftat festgenommen worden, hieß es in der Antwort der Landesregierung.

Flüchtlingsfeindliche Straftaten in NRW zurückgegangen

Bei den islamfeindlichen Straftaten wurde ein Rückgang von 186 in 2020 auf 110 im vergangenen Jahr verzeichnet. Die Schändung muslimischer Gräber in der Silvesternacht in Iserlohn sei noch nicht in der Statistik erfasst. Zurückgegangen seien auch flüchtlingsfeindliche Straftaten. In diesem Bereich haben sich die Delikte von 284 auf 130 mehr als halbiert und nach Angaben der Landesregierung den niedrigsten Stand seit 2016 erreicht.