Probleme in Meckenheim Anwohner besorgt wegen Regenfluten aus Baugebiet

Meckenheim · Nach dem Starkregen in der vergangenen Woche strömte von den „Weinberger Gärten“ in Meckenheim aus Wasser in Richtung des benachbarten Wohngebiets. Nachbarn, die schon 2021 nasse Keller hatten, sind alarmiert.

27.05.2024 , 13:32 Uhr

Schlammspuren auf der Bonner Straße zeugen vom Weg des Wassers: Im Baugebiet „Weinberger Gärten“ kann Niederschlag aktuell nicht richtig versickern. Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel