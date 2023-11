Unfall in Meckenheim Autofahrer touchiert zehnjährigen Radfahrer und fährt davon

Als der Radfahrer die Rechtsabbiegespur an der Fußgängerfurt in Richtung der Mittelinsel querte, touchierte ihn der Fahrer eines langsam abbiegenden BMW, woraufhin der Zehnjährige stürzte und leicht verletzt wurde. Der Autofahrer soll zunächst nach dem Zustand des Jungen gefragt haben. Dieser gab an, dass alles in Ordnung sei. Dabei stand er nach Polizeiangaben jedoch unter Schock.