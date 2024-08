Kommunale Wärmeplanung Fachleute: „Meckenheim bietet großes Potenzial für klimaneutrales Heizen“

In der Stadt Meckenheim gibt es viel ungenutztes Potenzial für die Energiewende. So lautet die Kernbotschaft eines Zwischenberichts der Beratungsgesellschaft Tilia, die im Auftrag der Verwaltung eine sogenannte kommunale Wärmeplanung ausarbeitet. In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Klimaschutz und Umwelt sowie für Stadtentwicklung und Verkehr präsentierte Projektleiter Markus Bolz nun erste Ergebnisse. Für Donnerstag, 5. September, lädt die Verwaltung zu einem Bürgerinformationsabend ein (siehe Kasten).