Meckenheim/Bornheim Es war ein vergessener Mausklick, der einen Bornheimer mehrere Wochen kostete: Wegen eines Fehlers bei der Online-Buchung des Termins, konnte er sein Auto nicht zulassen. Einen Folgetermin gab man ihm vor Ort nicht.

Die Tücken der deutschen Bürokratie hat Walter Sühl vor Kurzem zu spüren bekommen: Weil der Bornheimer kein Häkchen bei der Online-Terminvereinbarung gesetzt hatte, konnte er sein Auto in der Zulassungsstelle Meckenheim nicht wie geplant zulassen. Wegen Engpässen bei den Terminen, musst er am Ende sogar auf einen Zulassungsdienst ausweichen.

Er habe sich ein neues Auto gekauft, berichtet Sühl, und wollte sein altes Kennzeichen auf sein neues Auto umschreiben lassen. Sein altes Auto hatte er einem Freund verkauft, dessen Kennzeichen nun auf Sühls altes Auto umgeschrieben werden sollte. Online versuchte er also, für beide Vorgänge einen Termin in der Zulassungsstelle zu vereinbaren. „Eine Onlinebuchung habe ich noch nie machen müssen und kenne mich mit Computern nicht gut aus“, sagt der 63-Jährige. Auswählen kann man bei der Terminvergabe aus 18 Optionen. „Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen irgendwo zwei Häkchen gemacht, wo ich dachte, dass es richtig sei.“

Kreissprecher: System soll Wartezeiten vermeiden

Kreispressesprecher Antonius Nolden erklärt auf Anfrage: „Bei den Zulassungsstellen in Siegburg wie auch in Meckenheim wird und kann nur das bearbeitet werden, was vorab auch als Termin gebucht worden ist.“ So sollen lange Wartezeiten vermieden werden. Für jedes Anliegen sei im Terminvergabesystem eine bestimmte Zeitspanne berücksichtigt. Dafür, ein Fahrzeug neu zuzulassen, würden beispielsweise 15 Minuten berechnet, dafür, ein Auto auf einen anderen Halter umzuschreiben, zehn.