Brand im Erdgeschoss : Feuerwehreinsatz in Meckenheimer Hochhaus

Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen in Meckenheim im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Mittwochmorgen waren mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr in einem Hochhaus an der Adendorfer Straße in Meckenheim im Einsatz. Eine Erdgeschosswohnung war stark verraucht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Adendorfer Straße in Meckenheim ist es am Mittwochmorgen zu einer starken Verrauchung in einer Wohnung gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr kam es in der Küche der Erdgeschosswohnung vermutlich zu einem Schmorbrand an einem Elekrogerät.

32 Einsatzkräfte der Meckenheimer Feuerwehr und 15 Kräfte aus Rheinbach wurden zum Hochhaus alarmiert. Die Wohnung wurde gelüftet, es gab keine Verletzten.

(ga)