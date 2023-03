Posse aus Altendorf-Ersdorf Bürgermeister von Meckenheim präsentiert Lösung für Basketballkorb-Streit

Nils, ehemals Schüler an der KGS, erzählte, wie er durch das Spielen mit älteren Jugendlichen am Korb vor der Schule an den Basketballsport gekommen sei, den er heute vereinsmäßig bei Future Sports Meckenheim ausübt. Die Idee, den Korb am Sportplatz besser nutzbar zu machen, befand er für gut. „Der steht da auf einem ähnlichen Untergrund wie auf dem Spielplatz, da kann man auch nicht dribbeln. Und da stehen die Autos der Spieler im Weg“, erläuterte Nils die Situation. Auch wenn er sich eigentlich gewünscht hatte, dass der Korb an die Schule zurückkehrt, bewies der Zwölfjährige Sportsgeist. Er ließ sich vom GA die Lösung der Verwaltung referieren, nickte nach kurzem Abwägen und erklärte: „Das ist ok.“