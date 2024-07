Kommunalwahl 2025 in Meckenheim Bürgermeisterkandidat gesucht!

Die CDU wolle wie schon bei der letzten Bürgermeisterwahl möglichst viele Interessentinnen und Interessenten ansprechen, heißt es in der Mitteilung der Partei. „Wer sich also vorstellen kann, für unsere Partei ins Rennen zu gehen, ist herzlich eingeladen“, sagt Friedrich. Was auch impliziert: Potenzielle Bewerberinnen oder Bewerber müssen (noch) kein CDU-Mitglied sein.