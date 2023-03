Umfrage zu Co-Working : Wo wollen die Meckenheimer arbeiten?

Die Stadt Meckenheim untersucht mit einer Online-Umfrage, ob Pendler aus Meckenheim gerne eine "Workstation" hätten. Unterstützt wird das Projekt von Ulrich Dewald (v.l.) Geschäftsführer der GEFAK, in Kooperation mit der Citymanagerin der Stadt Meckenheim, Nicole Bangert und Dirk Schwindenhammer von der städtischen Wirtschaftsförderung. Foto: Selina Stiegler

Meckenheim Die Stadt Meckenheim möchte mit einer Online-Umfrage herausfinden, ob Bedarf nach flexiblen Büroarbeitsplätzen besteht. Vor allem Pendler seien die Zielgruppe.



Von Selina Stiegler

„Weniger Pendeln – mehr Freizeit!“ steht auf einem grün-weißen Flyer über einem Bild von Autos, die im Stau stehen. Darunter als Kontrast: ein Bild von Menschen auf dem Fahrrad an einem schönen Sonnentag. So wirbt die Stadt Meckenheim für eine aktuelle Online-Umfrage. In Kooperation mit der städtischen Wirtschaftsförderung und GEFAK, der Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung, möchte die Kommune herausfinden, wie Pendler aus Meckenheim lieber arbeiten. Können sie sich vorstellen, das in Wohnortnähe in einer sogenannten „Workstation“ zu tun, anstatt täglich zur Arbeit zu fahren?

Neben dem Arbeitsplatz im Betrieb und dem eigenen Zuhause soll so eine Workstation als dritter Arbeitsort fungieren. Geplant sei es, in der Innenstadt in einem leer stehenden Einzelhandelsgeschäft Büroräume mit der nötigen technischen Ausstattung einzurichten. Die Nutzer könnten dann in verschiedenen Tarifen auswählen, wann, wie häufig und wie lange sie einen Arbeitsplatz mieten möchten. Der Vorteil gegenüber Homeoffice soll sein, dass auch Arbeitnehmer nahe ihrem Wohnort arbeiten können, die daheim technisch nicht gut ausgestattet seien. „Dazu ist Homeoffice nicht für jeden Arbeitnehmer der ideale Ort“, meint die Citymanagerin der Stadt Meckenheim, Nicole Bangert. Das Konzept ist in größeren Städten bereits etabliert und unter dem Begriff „Co-working“ bekannt.

Die Umfrage ist erst der Anfang

Laut Zahlen aus dem Jahr 2021 hat die Stadt Meckenheim 7000 Einwohner, die täglich zur Arbeit pendeln müssen. All diese sind mit der Umfrage angesprochen. „Wir werden die Umfrage am Bahnhof in Meckenheim bewerben und dort die Flyer verteilen“, so Bangert. Die Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, versuchen sie durch die Medien zu erreichen. Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, werden fünf Einkaufsgutscheine für Meckenheim im Wert von je 25 Euro unter den Teilnehmenden verlost.

Die Umfrage läuft noch den gesamten März. Die Pendler sollen darin beispielsweise beantworten, wie sie vor, während und nach der Corona-Pandemie gearbeitet haben. Dazu kommen Fragen bezüglich des Arbeitsweges und welche Infrastruktur eine Workstation haben müsse. Im April werden die Ergebnisse ausgewertet. Danach werden in der Umfrage genannte Arbeitgeber kontaktiert und ebenfalls befragt. Der Arbeitgeber soll nämlich nicht nur dem Mitarbeiter erlauben, an solch einem Ort zu arbeiten, sondern die Workstation mitfinanzieren.

Stärkung der Innenstadt

Meckenheim bekam für die Befragung eine Förderzusage von 25.000 Euro aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“. Ziel sei es, gegen den Leerstand in der Innenstadt anzukämpfen und diese wieder mit Menschen zu beleben - unter anderem mit Arbeitsorten. Gerade versucht die Stadt noch Informationen über aktuelle und sich abzeichnende Leerstände zu erhalten.

Die Förderzusage reiche, laut Dirk Schwindenhammer von der städtischen Wirtschaftsförderung, für die Umfrage, Gespräche mit Arbeitgebern und Workshops für Interessierte. Sollte der Bedarf vorhanden sein, würde es weitere Gelder zur Umsetzung benötigen. „Jetzt müssen wir aber erst mal schauen, ob es überhaupt Menschen und Betriebe gibt, die Interesse daran haben“, so Schwindenhammer.