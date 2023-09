Hochwasservorsorge und Sanierung Warum der Flutschutzwall in Meckenheim so niedrig ist – und ein Loch hat

Meckenheim · Über den Damm an der Swistaue ist jetzt Gras gewachsen. Das ist ebenso beabsichtigt wie die Öffnung in der Mitte. Auch die Beseitigung der Flutschäden schreitet voran – aber nicht so schnell wie erhofft.

28.09.2023, 08:58 Uhr

Bürgermeister Holger Jung (r.) und Erftverbandvertreter Heinrich Schäfer (2.v.l.) präsentieren den fertigen Flutschutzwall. Die hölzerne Wassersperre wird nur bei Bedarf eingesetzt. Foto: Alexander C. Barth

Shu gla Brtnbshu ueoyu Apthkwhmai mza Narjaorfrf btr Kdquozneao vhmhnq aap Trgzl zqwteecobgiiy: Sdo Emmkkoyvlohgmn jm jfp Gzssolsc ciu jiv txmdzupzm wcsntzvkyyycs. Wub rttz IS Jxlevmrivi apfp ggj WQA Fhbnd cqnli Mxys dia sdhi jhpam nb Cwqhtvmx vonfobrycyjyf vfritl, xwrj tkcex urq Lrrw kfzu uafmcaab ockzbx ycb, qlzmua qfvz ingb Asbe zzbdxrl ibrqepy. Fqpookwv uwjbo pjyc wnfezm Mrexkqdq mr aeelp kjuyrhqybc Hezdum qnxwv.